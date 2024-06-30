Более трети россиян выбирают отели по уровню тишины в номере, равно как и по качеству сервиса

Россияне требуют тишины: 32% туристов недовольны шумом в гостиницах

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отсутствие посторонних шумов в номере имеет значение для 32% россиян, планирующих провести отпуск в гостинице. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса, проведенного компанией "Рокфон" (подразделение "РОКВУЛ") и отелем Radisson Resort & Residences, Zavidovo, сообщает "Газета.Ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Выяснилось, что для туристов тишина в номере столь же важна, как уровень обслуживания и сервиса, также набравший 32% голосов. Превосходят эти показатели только стоимость размещения (38%) и расположение отеля (37%).

При этом 64% отдыхающих жалуются на проблемы с шумом в российских гостиницах, включая различные гостевые дома и курортные отели. Постоянный дискомфорт от шума ощущают 12%, и лишь 24% не испытывают неудобств.

Главными источниками раздражения являются детские крики и плач, а также другие шумы, доносящиеся от соседей или из коридора, на которые жалуются 49% и 38% отдыхающих соответственно. Шум от ранней уборки мешает спать 23% опрошенных, а гул в гостиничных фойе и ресторанах утомляет 21%.

Акустический дискомфорт чаще всего проявляется в отсутствии качественного сна (33%) и невозможности расслабиться для полноценного отдыха (32%). По 22% респондентов жалуются на постоянный стресс и головные боли.

При этом 27% туристов заявляют, что никогда не вернутся в отель, где испытывали акустический дискомфорт, даже если он удобно расположен и предлагает качественный сервис по разумной цене.

"Например, для акустической изоляции мест коллективного пользования (фойе, общих залов, кафе и ресторанов и пр.) можно использовать различные виды потолочных и стеновых акустических панелей, которые, как правило, гармонично встраиваются в любую архитектурную среду и выпускаются с облицовкой, устойчивой к загрязнению и позволяющей проводить влажную уборку", — прокомментировал руководитель "Рокфон" Роман Карташев.