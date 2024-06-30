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Как приучить собаку к поездкам на автомобиле: полезные советы

Как создать комфортную атмосферу для собаки в машине

1:41
Туризм

Когда владельцы собак готовятся к отпуску, они часто рассматривают возможность взять своего питомца с собой. Однако для четвероногого друга поездка на автомобиле может стать стрессом из-за укачивания. Важно помочь собаке привыкнуть к поездкам и снизить дискомфорт, о котором рассказывается в данной статье.

Как создать комфортную атмосферу для собаки в машине
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Причины укачивания у собак в машине обычно связаны с их непривычкой к автомобилю, что мешает их вестибулярному аппарату адаптироваться к движению, или с нервозностью и боязнью.

Чтобы приучить собаку к поездкам на автомобиле, если она никогда раньше не ездила, рекомендуется начать с постепенного знакомства с машиной. Первые шаги — просто позволить собаке находиться в машине, затем включить двигатель, не начиная движение. Поощряйте животное лакомствами, чтобы создать положительные ассоциации с автомобилем.

Постепенно увеличивайте время поездок в машине, чтобы пес мог привыкнуть. Если собаке все еще не комфортно в дороге, можно обратиться к ветеринару за рекомендацией по препаратам от укачивания.

Если ваша собака боится ездить на машине, перед поездкой можно дать ей успокоительное средство, рекомендованное ветеринаром, чтобы сделать поездку менее стрессовой.

Для создания комфортных условий в дороге важно взять с собой любимое место для сна собаки, игрушки, лакомства и чистую воду. Во время поездки поддерживайте контакт с питомцем, общайтесь с ним и гладьте. Не забывайте делать остановки для прогулок и физического развития, что поможет собаке чувствовать себя более комфортно в дороге.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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