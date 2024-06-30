Правила въезда в Таиланд для россиян в 2024 году: виза, паспорт и страховка

Правила посещения Таиланда в 2024 году для российских туристов
Виза
С 1 мая 2024 года российские туристы могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. При въезде в страну в аэропорту ставится отметка на 30 дней, после чего визу нужно будет продлить.
Для продления срока пребывания на дополнительные 30 дней необходимо обратиться в иммиграционную службу, подав заявление и загранпаспорт. Услуга платная — 1900 THB (около 4780 рублей).
Альтернативно, можно покинуть Таиланд и вернуться, и безвизовый срок начнет отсчитываться заново.
Загранпаспорт
Срок действия загранпаспорта должен покрывать все время пребывания в стране. Хотя официальных требований к срокам действия документа нет, авиакомпании могут отказать в посадке, если срок действия паспорта близок к завершению. Рекомендуется, чтобы паспорт был действителен минимум полгода после въезда в Таиланд.
Медицинская страховка
Медицинская страховка не обязательна для въезда в Таиланд, но стоит учитывать высокую стоимость медицинских услуг в стране. Страховка на месяц в среднем стоит от 5000 до 9000 рублей, что значительно дешевле потенциальных медицинских расходов.
Банковские карты
Российские карты платежной системы "МИР", а также карты VISA и MASTERCARD, выпущенные в России, не действуют в Таиланде. Можно использовать карты системы UNIONPAY, выпущенные в России. Также возможна оплата картами белорусских и казахстанских банков.
Рекомендуется брать с собой наличные доллары или евро, так как рубли обменять сложно и невыгодно.
Рейсы
Существует прямое авиасообщение из более чем десяти российских городов в Таиланд. Основные направления — Пхукет и Бангкок, куда летают прямые чартерные рейсы из России.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.