Какие города не оправдали ожиданий туристов: топ разочарований

Туристы перечислили города, от которых ожидали большего.
Многие путешественники оказались разочарованы своим отдыхом и поделились своими историями на популярной платформе Reddit.
Одним из первых обсуждали Дубай. Туристы признались, что ожидали совсем другого, когда покупали билеты. Многие отметили, что город оказался слишком жарким и "искусственным".
Туристы также отметили нехватку исторических достопримечательностей и развлечений за пределами огромных торговых центров, что стало разочарованием для многих. Ведь не все хотят проводить время исключительно в магазинах и тратить деньги.
Кроме того, многих не впечатлил Лос-Анджелес, известный по американским фильмам. Один из пользователей отметил, что ему не понравились высокие цены и "постоянные пробки". Однако некоторые считают, что такой большой город можно понять только если жить в нём постоянно.
Для многих разочарованием стал и Каир. За пределами пирамид город не представлял ничего примечательного, а туристы часто сталкивались с мошенниками.
В список разочарований также попали Будапешт, Венеция, Лас-Вегас, Марракеш, Джакарта, Брюссель, Лондон и Амстердам. Однако, как говорится, на вкус и цвет товарища нет: что не понравилось одному, может быть любимо другим.
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