Какие города не оправдали ожиданий туристов: топ разочарований

Туристы рассказали о городах, которые не оправдали их ожиданий

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы перечислили города, от которых ожидали большего.

Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb, PDM

Многие путешественники оказались разочарованы своим отдыхом и поделились своими историями на популярной платформе Reddit.

Одним из первых обсуждали Дубай. Туристы признались, что ожидали совсем другого, когда покупали билеты. Многие отметили, что город оказался слишком жарким и "искусственным".

Туристы также отметили нехватку исторических достопримечательностей и развлечений за пределами огромных торговых центров, что стало разочарованием для многих. Ведь не все хотят проводить время исключительно в магазинах и тратить деньги.

Кроме того, многих не впечатлил Лос-Анджелес, известный по американским фильмам. Один из пользователей отметил, что ему не понравились высокие цены и "постоянные пробки". Однако некоторые считают, что такой большой город можно понять только если жить в нём постоянно.

Для многих разочарованием стал и Каир. За пределами пирамид город не представлял ничего примечательного, а туристы часто сталкивались с мошенниками.

В список разочарований также попали Будапешт, Венеция, Лас-Вегас, Марракеш, Джакарта, Брюссель, Лондон и Амстердам. Однако, как говорится, на вкус и цвет товарища нет: что не понравилось одному, может быть любимо другим.