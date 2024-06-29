Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Стародубова: быстрая потеря веса увеличивает риск тромбоэмболии при перелёте
OpenAI удалила "политическую" ветку развития VIC из публичного доступа
Geely Monjaro стал самой популярной моделью марки в России в мае 2024 года
Земфира Рамазанова оштрафована за неуплату ЖКУ в Москве
Курица с клюквой и апельсином: для праздничного стола
Эксперт рассказал о последствиях Эль-Ниньо для Земли
Туристы рассказали о городах, которые не оправдали их ожиданий
Чем подкормить герань для активного роста?
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
5 удивительных фактов об Индии, которые должен знать каждый путешественни

Почему Индия — идеальное место для вегетарианцев и веганов

1:17
Туризм

Не все страны могут похвастаться такой популярностью у туристов, как Индия.

Почему Индия — идеальное место для вегетарианцев и веганов
Фото: www.flickr.com by Siddharth Bargate, PDM

Путешественники посещают эту страну не только ради прекрасного пляжного отдыха, но и ради возможности духовного роста.

Многих поражает уникальность Индии, ведь здесь можно найти то, чего нет в других уголках мира.

Интересные факты об Индии, которые стоит знать:

  • Индия — отличное место для веганов и вегетарианцев. Среди местных жителей много единомышленников, а также можно найти множество полезных рецептов, которые разнообразят ваш рацион.

  • Местные жители обычно доброжелательно относятся к туристам и радушно принимают гостей из других стран.

  • Если вы увидите мужчин, "нежно" держащихся за руки, не стоит делать поспешных выводов об их ориентации. В Индии это обычное проявление крепкой дружбы между мужчинами.

  • Индийская кухня богата пряностями. Но не спешите покупать готовые наборы, так как индийцы любят острую пищу, которая может не всем понравиться.

  • Индия — идеальное место для тех, кто хочет освоить искусство йоги и медитации, а также постичь секреты аюрведической медицины. Именно здесь были разработаны эти практики.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы
Названы причины изменения скорости вращения Земли
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Какие породы собак считаются самыми спокойными и тихими: три главные
Три способа приготовления плова: напоминаем последовательность действий для каждого
Три способа приготовления плова: напоминаем последовательность действий для каждого
Последние материалы
Доступная диета на пять недель для эффективного снижения веса
Current Biology: найдена область мозга, управляющая реакцией на опасность у мышей
Жители Тамалы оказались в плесневелом временном жилье после обрушения крыши
Эксперты подсчитали расходы на эксплуатацию кроссовера Belgee X50 в России
Фруктовый смузи с манго и ананасом: спасение от морщин
Почему Индия — идеальное место для вегетарианцев и веганов
Учёные обнаружили, что изменение климата приведет к смещению тропических дождей
Почему стоит использовать мульчу из сосновой коры?
Бойцы UFC Брайан Ортега и Диего Лопес встретятся на ринге 30 июня
Стали известны факты, которые нужно знать о кошках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников