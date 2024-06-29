5 удивительных фактов об Индии, которые должен знать каждый путешественни

Почему Индия — идеальное место для вегетарианцев и веганов

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не все страны могут похвастаться такой популярностью у туристов, как Индия.

Фото: www.flickr.com by Siddharth Bargate, PDM

Путешественники посещают эту страну не только ради прекрасного пляжного отдыха, но и ради возможности духовного роста.

Многих поражает уникальность Индии, ведь здесь можно найти то, чего нет в других уголках мира.

Интересные факты об Индии, которые стоит знать:

Индия — отличное место для веганов и вегетарианцев. Среди местных жителей много единомышленников, а также можно найти множество полезных рецептов, которые разнообразят ваш рацион.

Местные жители обычно доброжелательно относятся к туристам и радушно принимают гостей из других стран.

Если вы увидите мужчин, "нежно" держащихся за руки, не стоит делать поспешных выводов об их ориентации. В Индии это обычное проявление крепкой дружбы между мужчинами.

Индийская кухня богата пряностями. Но не спешите покупать готовые наборы, так как индийцы любят острую пищу, которая может не всем понравиться.

Индия — идеальное место для тех, кто хочет освоить искусство йоги и медитации, а также постичь секреты аюрведической медицины. Именно здесь были разработаны эти практики.