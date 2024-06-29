5 удивительных фактов об Индии, которые должен знать каждый путешественни
Почему Индия — идеальное место для вегетарианцев и веганов
1:17
Не все страны могут похвастаться такой популярностью у туристов, как Индия.
Фото: www.flickr.com by Siddharth Bargate, PDM
Путешественники посещают эту страну не только ради прекрасного пляжного отдыха, но и ради возможности духовного роста.
Многих поражает уникальность Индии, ведь здесь можно найти то, чего нет в других уголках мира.
Интересные факты об Индии, которые стоит знать:
- Индия — отличное место для веганов и вегетарианцев. Среди местных жителей много единомышленников, а также можно найти множество полезных рецептов, которые разнообразят ваш рацион.
- Местные жители обычно доброжелательно относятся к туристам и радушно принимают гостей из других стран.
- Если вы увидите мужчин, "нежно" держащихся за руки, не стоит делать поспешных выводов об их ориентации. В Индии это обычное проявление крепкой дружбы между мужчинами.
- Индийская кухня богата пряностями. Но не спешите покупать готовые наборы, так как индийцы любят острую пищу, которая может не всем понравиться.
- Индия — идеальное место для тех, кто хочет освоить искусство йоги и медитации, а также постичь секреты аюрведической медицины. Именно здесь были разработаны эти практики.
Путешествия, новости
Присоединяйся к Pravda.Ru