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"В море не мочиться!": ужесточение штрафов за мочеиспускание в море на курорте Марбелья

На курорте Марбелья введены новые штрафы за мочеиспускание в море

0:40
Туризм

На популярном испанском курорте Марбелья планируют ужесточить наказания для туристов, мочащихся в море.

На курорте Марбелья введены новые штрафы за мочеиспускание в море
Фото: commons.wikimedia.org by Mate Airman Amy DelaTorres, CC0

Новый закон предусматривает штраф в 750 евро за такое нарушение, что значительно превышает прежний штраф в 300 евро, установленный в 2004 году. Эти меры направлены на борьбу с негативными последствиями роста числа туристов в летний сезон.

Тем не менее, местные СМИ отмечают, что остается неясным, как именно спасатели будут выявлять нарушителей. Возможно, штраф будет налагаться только на тех, кто мочится на виду у других.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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