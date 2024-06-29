"В море не мочиться!": ужесточение штрафов за мочеиспускание в море на курорте Марбелья

На популярном испанском курорте Марбелья планируют ужесточить наказания для туристов, мочащихся в море.
Новый закон предусматривает штраф в 750 евро за такое нарушение, что значительно превышает прежний штраф в 300 евро, установленный в 2004 году. Эти меры направлены на борьбу с негативными последствиями роста числа туристов в летний сезон.
Тем не менее, местные СМИ отмечают, что остается неясным, как именно спасатели будут выявлять нарушителей. Возможно, штраф будет налагаться только на тех, кто мочится на виду у других.
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