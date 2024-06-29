Регулярные рейсы Аэрофлота из Красноярска в Санью (Китай): расписание и цены

Аэрофлот открывает регулярные рейсы между Красноярском и Саньей

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэрофлот открывает регулярные рейсы между Красноярском и китайским городом Санья. Полеты будут осуществляться трижды в неделю: вылеты из Красноярска по понедельникам, четвергам и субботам, а обратные рейсы — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Цена билета в одну сторону без багажа начинается от 26 тысяч рублей, а перелет туда и обратно — от 46 тысяч рублей. Указанные тарифы включают только ручную кладь весом до 10 кг.

Этот маршрут станет важным дополнением к международным авиационным связям между Россией и Китаем.