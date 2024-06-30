Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польша и Прибалтика намерены возвести линию обороны на границе с Союзным государством
Скрытая правда о дебюте Паттинсона: роль, которую никто не увидел
В Дагестане схватили фанатика, угрожавшего врачу за мнимое оскорбление мусульманки
Как безопасно и правильно обойти или проехать яму на дороге
Популярное японское лакомство: мороженое с зелёным чаем матча
В министерстве обороны доложили о новых успехах ВС РФ
Что предполагает страхование предпринимательских рисков?
Ясколка: снежный ковёр на вашей клумбе
Стало известно, почему кошки любят прятаться под одеялом
Расходы на отдых в Египте: шведский стол, чаевые и другие затраты, которые стоит учесть

Скрытые расходы на отдых "всё включено" в Египте, о которых стоит знать туристам

1:23
Туризм

Египет пользуется популярностью среди россиян как один из востребованных курортов. Каждый год сотни туристов прилетают туда, приобретая путёвки по системе "всё включено". Этот формат позволяет существенно сократить расходы во время отдыха. Тем не менее, помимо основных расходов, отдых в Египте может сопровождаться дополнительными затратами.

Скрытые расходы на отдых "всё включено" в Египте, о которых стоит знать туристам
Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Например, включение шведского стола в путевку не гарантирует безлимитный доступ к алкоголю во всех отелях, так как могут существовать ограничения на его потребление. Часто бывает так, что туристы, используя мини-бар в номере, сталкиваются с неожиданным счётом при выезде. Поэтому рекомендуется заранее уточнить все условия проживания в самом отеле.

Кроме того, путешественники могут столкнуться с штрафами за несданные отелиру вещи, в частности, за утерянные пляжные полотенца. Несмотря на то что персонал отеля может ничего не говорить в течение пребывания, при выезде такие вещи могут потребовать оплатить.

Также важно учитывать расходы на чаевые для персонала отеля. При выборе комфортабельного номера в египетском отеле возможно, что по приезду турист окажется в неудовлетворительных условиях из-за недостаточности обращения персонала отеля за оплату.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс" Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Последние материалы
В министерстве обороны доложили о новых успехах ВС РФ
Что предполагает страхование предпринимательских рисков?
Ясколка: снежный ковёр на вашей клумбе
Скрытые расходы на отдых "всё включено" в Египте, о которых стоит знать туристам
Стало известно, почему кошки любят прятаться под одеялом
В Индии разгорается скандал: замужних женщин не допускают к работе по сборке iPhone
Съёмки фильма "Бэтмен 2" стартуют в начале 2025 года
Губерниев разместил непонятный пост после остановки матча между Германией и Данией
Секреты идеального спортивного белья: комфорт и поддержка на тренировках
Пермский Политех расссчитал влияние газотурбинных двигателей на экологию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников