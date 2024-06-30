Советы по подаркам для местных жителей Турции: что не стоит везти из-за культурных и религиозных ограничений

Подарки, которые лучше не дарить местным жителям в Турции

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

При поездке в Турцию и решении порадовать местных жителей подарками из вашей страны важно учитывать культурные и религиозные особенности, чтобы подарок был уместным и принят с благодарностью. Вот несколько рекомендаций по типам подарков, которые стоит избегать:

Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Продукты с желатином

Изделия, такие как зефир, желе и мармелад, часто содержат желатин, который может быть изготовлен из свиных продуктов, что неприемлемо для мусульман. Даже если используется агар-агар, лучше не рисковать и избегать подобные подарки, чтобы не вызвать недоразумений.

Рыбные деликатесы и мясные продукты

Такие продукты, как селёдка, икра или колбаса, могут вызвать опасения из-за содержания свинины, которую мусульмане в Турции не употребляют.

Экзотическая еда

Избегайте подарков, которые могут показаться необычными или экзотичными для турецких жителей, например, варенье из сосновых шишек, марципан или нестандартный чай. Турки имеют консервативный вкус в еде, и такие продукты могут быть им не по вкусу.