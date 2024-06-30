Секреты уборки в отелях: что гостям следует знать, чтобы избежать неприятных последствий

Горничные рассказали о скрытых проблемах с чистотой в номерах отелей

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Руководители и сотрудники отелей по всему миру стремятся создать идеальные условия для своих гостей. Десятки поваров приготавливают вкусные блюда, а горничные поддерживают номера в идеальной чистоте. Однако за первоначальной чистотой могут скрываться неприятные моменты.

Фото: flickr. com by Alexander Plushev, CC BY 2.0

Бывшая горничная, долгое время работавшая в гостиничном бизнесе, отмечает, что не все предметы в номерах всегда получают должное внимание при уборке. Например, покрывала редко отправляются на химчистку и могут оставаться грязными весь сезон. Она советует гостям избегать контакта с покрывалами. Также следует быть осторожными со стеклянными стаканами: часто они просто протираются, вместо того чтобы заменяться новыми.

Полы обычно пылесосятся ежедневно, однако ковры чистятся химическим способом только в случае серьёзных загрязнений. Поэтому рекомендуется гостям передвигаться по номеру в носках или тапочках, чтобы избежать возможной грязи и инфекций.