Как потеря паспорта привела петербурженку к разводу с неизвестным ей египтянином

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Жительница Петербурга случайно оказалась в браке с гражданином Египта

1:02
Туризм

В Красносельском районном суде Петербурга женщина по имени Екатерина обратилась с удивительным историческим случаем — она хотела развестись с мужчиной, которого никогда не встречала лично. Своего "супруга" она обнаружила случайно, когда оформляла свидетельство о рождении своего ребёнка. Оказалось, что он гражданин Египта, который, вероятно, использовал этот фиктивный брак для получения временного проживания в России.

Жительница Петербурга случайно оказалась в браке с гражданином Египта
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown autho, CC0

События начались в 2021 году, когда у Екатерины пропал паспорт. Она подала заявление в полицию о потере, но не смогла его восстановить. В это время неизвестный ей человек из Египта воспользовался её ситуацией и заключил с ней брак. Когда женщина узнала о своём "супруге", она немедленно обратилась в суд с требованием об аннулировании этого фиктивного брака.

Суд вынес решение в пользу Екатерины, аннулировав брак с неизвестным иностранцем, сообщает 78. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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