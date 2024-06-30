Как потеря паспорта привела петербурженку к разводу с неизвестным ей египтянином

В Красносельском районном суде Петербурга женщина по имени Екатерина обратилась с удивительным историческим случаем — она хотела развестись с мужчиной, которого никогда не встречала лично. Своего "супруга" она обнаружила случайно, когда оформляла свидетельство о рождении своего ребёнка. Оказалось, что он гражданин Египта, который, вероятно, использовал этот фиктивный брак для получения временного проживания в России.
События начались в 2021 году, когда у Екатерины пропал паспорт. Она подала заявление в полицию о потере, но не смогла его восстановить. В это время неизвестный ей человек из Египта воспользовался её ситуацией и заключил с ней брак. Когда женщина узнала о своём "супруге", она немедленно обратилась в суд с требованием об аннулировании этого фиктивного брака.
Суд вынес решение в пользу Екатерины, аннулировав брак с неизвестным иностранцем, сообщает 78. ru.
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