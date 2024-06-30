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От зимы до лета: полный гид по сезонам в Швеции с акцентом на природные чудеса и культурные события

Путешественники назвали лучшее время года для посещения Швеции

2:18
Туризм

Швеция — удивительная страна на северной широте, где смена времён года зависит от длительности светового дня. Летом дни кажутся бесконечными: на севере страны солнце не заходит целый месяц или даже дольше. Зимой дни становятся короткими, и на крайнем севере солнце может не появляться неделями. Однако зима приносит свои удовольствия, включая снежные пейзажи, великолепное звёздное небо и захватывающее северное сияние в Лапландии.

Путешественники назвали лучшее время года для посещения Швеции
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

В Швеции также много событий: интересные мероприятия проходят как зимой, так и летом. Важно учитывать, что многие места работают только в сезон, поэтому перед путешествием лучше проверить график работы.

Низкий сезон (с середины октября по середину апреля) — идеальное время для зимних развлечений и наблюдения за северным сиянием. В это время можно увидеть северное сияние с ноября по март. Для полного погружения в зиму стоит посетить знаменитый ледяной отель в Юккасъярви, который открывается каждый декабрь-апрель.

Межсезонье (с середины апреля по май и сентябрь — середина октября) — время с доступными ценами на проживание и достаточным световым днём. Апрель и май приветствуют природу после зимы с зелёными полями, цветущими цветами и приятными температурами. Сентябрь радует умеренной погодой и красивыми осенними цветами. Осень на севере начинается в октябре, и часто в этом месяце уже идёт первый снег.

Высокий сезон (июнь — август) — лучшее время для долгих дней, полуночного солнца и различных летних развлечений. Летом Швеция превращается в рай с долгими днями света и приятными температурами. Это время подходит для купания в озерах, пеших прогулок, велосипедных поездок и других активных отдыхов на свежем воздухе. На пике лета начинается полуночное солнце и национальные летние каникулы, которые длится 5-6 недель. Важно забронировать проживание заранее, особенно в популярных местах, таких как остров Готланд, Эланд или архипелаг Стокгольма.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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