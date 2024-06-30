Как избежать постельных клопов в отелях: важные меры предосторожности для путешественников

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Осторожно, постельные клопы: как защитить багаж при заселении в отель

1:58
Туризм

Специалисты советуют размещать багаж в ванной комнате, чтобы исключить контакт с тканевыми поверхностями, на которых могут находиться клопы.

Осторожно, постельные клопы: как защитить багаж при заселении в отель
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Постельные клопы являются одной из самых распространённых проблем в гостиничном бизнесе. В 2023 году мир столкнулся с эпидемией постельных клопов в отелях, и Париж оказался одним из наиболее пострадавших городов. Хотя ситуация постепенно улучшается, важно предпринимать меры для предотвращения новых заражений.

Путешественница и основательница Just Packed Лидия Мэнсел рекомендует сразу по прибытии в номер отеля размещать багаж в ванной комнате или в другом месте, удалённом от кровати и мебели. Это значительно снижает риск занести клопов домой. Кроме того, Мэнсел советует оставлять записку для уборщиц на чемодане, чтобы те не перемещали его из выбранного вами места.

Департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка также даёт несколько рекомендаций по защите багажа от постельных клопов.

Прежде всего, следует выбирать чемоданы с жёсткими стенками, так как клопам сложнее прикрепиться к твёрдым материалам. Также рекомендуется упаковывать вещи в закрывающиеся пластиковые пакеты и осматривать комнату с фонариком по прибытии. Проверяйте кровать, матрасы, подушки и мягкую мебель на наличие клопов. Не забывайте осматривать щели и укромные места, где могут прятаться паразиты.

Если вы планируете краткосрочное пребывание в отеле, лучше не распаковывать вещи и оставить их в багаже. Ванная комната является сухим и безопасным местом для хранения багажа. Для дополнительной защиты от постельных клопов специалисты советуют проводить очистку мест хранения перед распаковкой вещей, чтобы убедиться в их безопасности.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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