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Какие визы интересуют россиян: Шенгенская зона, Китай, США, Великобритания и другие страны

Жители РФ активнее всего интересуются визами в Италию и США

1:30
Туризм

Поисковые запросы жителей Российской Федерации, связанные с визами, преимущественно касаются стран Шенгенской зоны. Наибольший интерес у интернет-пользователей вызывают правила оформления визы в Италию. Чуть менее востребованы запросы, касающиеся немецких, французских, испанских и болгарских виз.

Жители РФ активнее всего интересуются визами в Италию и США
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

На втором месте по частоте запросов россиян находится Китай, а на третьем — Соединённые Штаты Америки. Эксперты отмечают, что за последние пять лет интерес к получению китайской визы вырос на 82 %, сообщает издание Buying Business Travel Russia. В первую десятку по количеству запросов также вошли Япония, Южная Корея, Индия и Шри-Ланка. Завершают список самых популярных направлений для визовых запросов Великобритания и Канада.

Такое распределение интересов указывает на значительную активность россиян в поиске информации о визах в разнообразные страны, что отражает их стремление к путешествиям и деловым поездкам за границу. Специалисты подчеркивают, что Шенгенская зона остается наиболее популярным направлением, что обусловлено как культурными связями, так и экономическими возможностями, которые предлагают эти страны. Повышенный интерес к Китаю свидетельствует о возрастающей значимости этого направления для россиян, как в туристическом, так и в деловом аспекте.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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