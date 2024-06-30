Какие визы интересуют россиян: Шенгенская зона, Китай, США, Великобритания и другие страны

Поисковые запросы жителей Российской Федерации, связанные с визами, преимущественно касаются стран Шенгенской зоны. Наибольший интерес у интернет-пользователей вызывают правила оформления визы в Италию. Чуть менее востребованы запросы, касающиеся немецких, французских, испанских и болгарских виз.
На втором месте по частоте запросов россиян находится Китай, а на третьем — Соединённые Штаты Америки. Эксперты отмечают, что за последние пять лет интерес к получению китайской визы вырос на 82 %, сообщает издание Buying Business Travel Russia. В первую десятку по количеству запросов также вошли Япония, Южная Корея, Индия и Шри-Ланка. Завершают список самых популярных направлений для визовых запросов Великобритания и Канада.
Такое распределение интересов указывает на значительную активность россиян в поиске информации о визах в разнообразные страны, что отражает их стремление к путешествиям и деловым поездкам за границу. Специалисты подчеркивают, что Шенгенская зона остается наиболее популярным направлением, что обусловлено как культурными связями, так и экономическими возможностями, которые предлагают эти страны. Повышенный интерес к Китаю свидетельствует о возрастающей значимости этого направления для россиян, как в туристическом, так и в деловом аспекте.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.