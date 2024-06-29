Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Освежающие короткие стрижки: идеальный выбор на лето
Большинство подержанных авто в РФ имеют одного владельца и пробег до 100 тысяч км
Аэрофлот открывает регулярные рейсы между Красноярском и Саньей
Греческий соус дзадзики: освежающий и очень сливочный
Фильм "Тихое место: День первый" стартовал лучше других проектов франшизы
Эксперты рассказали, какие запахи губят питомцев
Учёные разработали новое средство против колорадского жука
Шатура вошла в топ-5 самых доступных городов Подмосковья
Чем важно подкормить цветы в начале июля?
"Ад наяву": в Египте рекордно высокие температуры

Рекордная жара в Египте пугает туристов

1:14
Туризм

Туристам рекомендуют проявлять осторожность из-за рекордной жары в Египте. По данным Главного управления метеорологии, температура продолжает повышаться и достигает до +45 градусов Цельсия в некоторых районах страны. Это вызывает беспокойство у местных жителей и туристов, особенно с учетом высокой влажности.

Рекордная жара в Египте пугает туристов
Фото: PickPik is licensed under CC0

Чтобы избежать перегрева, эксперты советуют туристам избегать длительного пребывания на солнце в период пика солнечной активности, использовать головные уборы и солнцезащитные средства с высоким SPF. Также важно заранее оценить свою способность к длительным пребываниям в жарких условиях перед началом экскурсий.

Наиболее высокие температуры ожидаются в популярных среди туристов городах, таких как Луксор, Каир и Хургада. Например, в Луксоре дневная температура может достигать +44 градусов, что может затруднить посещение исторических памятников. Высокие температуры также ожидаются в других курортных городах, таких как Шарм-эль-Шейх, где днем температура может достигать +40 градусов, а ночью оставаться на уровне +30 градусов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы
Какие породы собак считаются самыми спокойными и тихими: три главные
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Названы причины изменения скорости вращения Земли
Три способа приготовления плова: напоминаем последовательность действий для каждого
Лобио по-имеретински: безумно вкусная и полезная грузинская закуска из красной фасоли
Лобио по-имеретински: безумно вкусная и полезная грузинская закуска из красной фасоли
Последние материалы
Врач Комиссарова: частое употребление пива приводит к сильному набору веса
Президент UFC Дана Уайт возмутился отказом украинца Усика от титула IBF
Страхование имущества юридических лиц
Леонид Холод: сельское хозяйство РФ страдает от отсутствия тиражирования достижений
Турция лидирует среди российских туристов
"Басков" держат ниже плинтуса: кузбасский страховщик не в фаворе у "АКРА"
Учёные обнаружили ранние свидетельства верховой езды в Монголии
Рекордная жара в Египте пугает туристов
Ветеринары ответили, какими крупами можно кормить собаку
Как формировать томаты в теплице для максимального урожая?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников