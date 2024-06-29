"Ад наяву": в Египте рекордно высокие температуры

Рекордная жара в Египте пугает туристов

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристам рекомендуют проявлять осторожность из-за рекордной жары в Египте. По данным Главного управления метеорологии, температура продолжает повышаться и достигает до +45 градусов Цельсия в некоторых районах страны. Это вызывает беспокойство у местных жителей и туристов, особенно с учетом высокой влажности.

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Чтобы избежать перегрева, эксперты советуют туристам избегать длительного пребывания на солнце в период пика солнечной активности, использовать головные уборы и солнцезащитные средства с высоким SPF. Также важно заранее оценить свою способность к длительным пребываниям в жарких условиях перед началом экскурсий.

Наиболее высокие температуры ожидаются в популярных среди туристов городах, таких как Луксор, Каир и Хургада. Например, в Луксоре дневная температура может достигать +44 градусов, что может затруднить посещение исторических памятников. Высокие температуры также ожидаются в других курортных городах, таких как Шарм-эль-Шейх, где днем температура может достигать +40 градусов, а ночью оставаться на уровне +30 градусов.