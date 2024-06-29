"Сексистские и гомофобные сувениры": новые правила продаж в Барселоне

Барселона принимает меры против сексизма и гомофобии в сувенирах

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Барселоны решили ужесточить контроль за продажей туристических сувениров, содержащих элементы сексизма и гомофобии. Новые ограничения затрагивают популярные туристические места, такие как территория вокруг храма Святого Семейства и парк Гуэль.

Фото: commons.wikimedia.org by Juan Pajaro Velasquez, CC BY-SA 4.0

Эксперты предупреждают, что подобная продукция может негативно сказаться на репутации города среди посетителей.

"Это неэтично", — отмечает Хорди Коронас, заместитель представителя ERC.

Он подчеркивает, что у местных жителей и гостей есть много других возможностей для покупки достойных сувениров, которые не принесут ущерба репутации города. Общественность и туристы поддерживают такие меры.

Кроме того, в Барселоне открылся новый экологичный магазин, который предлагает только биоразлагаемые изделия местного производства, что является важным шагом к устойчивому туризму.