Власти Барселоны решили ужесточить контроль за продажей туристических сувениров, содержащих элементы сексизма и гомофобии. Новые ограничения затрагивают популярные туристические места, такие как территория вокруг храма Святого Семейства и парк Гуэль.
Эксперты предупреждают, что подобная продукция может негативно сказаться на репутации города среди посетителей.
"Это неэтично", — отмечает Хорди Коронас, заместитель представителя ERC.
Он подчеркивает, что у местных жителей и гостей есть много других возможностей для покупки достойных сувениров, которые не принесут ущерба репутации города. Общественность и туристы поддерживают такие меры.
Кроме того, в Барселоне открылся новый экологичный магазин, который предлагает только биоразлагаемые изделия местного производства, что является важным шагом к устойчивому туризму.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.