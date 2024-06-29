Россияне предпочитают Турцию даже при росте стоимости: эксперты предупреждают о возможных изменениях

Турция лидирует среди российских туристов

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция остаётся основным выбором для россиян, несмотря на увеличение стоимости.

Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Согласно данным туристических агентств, доля Турции в общем объеме продаж достигла 46%, что превышает объем продаж туров в Россию в 2,5 раза. Средняя стоимость отдыха на двоих составила 178 тысяч рублей. Российские туристические агентства подтверждают, что Турция пользуется высокой популярностью среди россиян, несмотря на жалобы турецких отелей на низкую загрузку.

Однако эксперты предупреждают, что цены могут продолжать расти, и спрос может сместиться в сторону Египта.