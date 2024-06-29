Массовое вымирание на Большом Барьерном рифе: 97% кораллов рифа Норт-Пойнт погибли

97% кораллов рифа Норт-Пойнт погибли

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

На рифе Норт-Пойнт острова Лизард в Австралии погибло более 97% обесцвеченных кораллов. Это тревожный сигнал для всего Большого Барьерного рифа, который также страдает от массового побледнения морских организмов.

Фото: commons.wikimedia.org by Lê Nguyễn Nhật Long, CC BY-SA 4.0

Ученые пока не имеют точных данных о количестве погибших кораллов за пределами этого рифа. Однако аэрофотосъемка показывает, что прошлым летом почти треть территории Большого Барьерного рифа подверглась экстремальному обесцвечиванию.

Последнее массовое обесцвечивание крупнейшего в мире кораллового рифа произошло в марте 2024 года, став пятым таким событием за последние восемь лет.

Главная причина этих явлений — повышение температуры океана из-за изменения климата. Обесцвечивание происходит, когда кораллы из-за теплового стресса, загрязнения или болезней выбрасывают водоросли, которые придают им яркие цвета. Без водорослей кораллы становятся бледными или белыми, но иногда могут восстановиться, пишет IFL Science.

ЮНЕСКО призвала Австралию принять срочные меры для защиты Большого Барьерного рифа.