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Как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты: советы адвоката

Адвокат объяснил, как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты

2:25
Туризм

Невозвратные билеты не подлежат возврату или обмену, однако можно вернуть их полную стоимость в случае вынужденного отказа от поездки, сообщил адвокат и основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar. online Ильдар Мухаметзянов.

Адвокат объяснил, как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, PDM

Мухаметзянов пояснил, что российские авиаперевозчики обязаны вернуть деньги, если пассажир не смог полететь по причине болезни, как своей, так и близкого родственника, который также собирался лететь. Возмещение стоимости билета также предусмотрено в случае смерти близкого родственника.

В таких ситуациях необходимо заблаговременно уведомить авиакомпанию о неявке на рейс до окончания регистрации. Это можно сделать через кол-центр, по электронной почте или лично в аэропорту. Без выполнения этого шага вернуть деньги не удастся. Также потребуется предоставить подтверждающие документы, такие как справка от врача или свидетельство о смерти.

По словам Мухаметзянова, есть и другие основания для возврата средств. Например, задержка или отмена рейса без предоставления альтернативного варианта, а также изменение маршрута. Пассажир также имеет право на возмещение, если опоздал на самолет из-за задержки на досмотре после прохождения паспортного контроля.

"В этом случае пассажир имеет право на компенсацию при условии, что не были обнаружены запрещенные вещества или предметы. Сначала необходимо обратиться к представителю авиаперевозчика на стойке в аэропорту. Если проблема не решится, нужно собрать доказательства задержки — комментарии свидетелей или записи с камер видеонаблюдения. Затем следует отправить письмо руководителю аэропорта и главе авиакомпании с требованием компенсации", — рассказал адвокат.

Мухаметзянов отметил, что возврат денег проще, если полет отменен по вине авиакомпании. Важно попросить сотрудников перевозчика поставить соответствующую отметку в посадочном талоне или выдать справку, заверенную авиакомпанией.

Ранее Центр цифровой экспертизы Роскачества предупредил россиян о мошеннических схемах при покупке авиабилетов, когда на популярных онлайн-агрегаторах появились фальшивые билеты на авиарейсы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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