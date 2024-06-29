"Дома хорошо, но за границей лучше": турки массово покидают свои курорты из-за высокой инфляции и роста цен

Турецкие туристы массово покидают свои курорты

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции наблюдается заметное изменение в туристических предпочтениях: всё больше местных жителей предпочитают отдых за границей, поскольку это обходится дешевле, чем на турецких курортах.

Фото: web.archive.org by Jorge Franganillo, CC BY 3.0

Экономические трудности в стране ведут к росту цен на отдых и продукты питания, что делает турецкие курорты менее привлекательными для турок, сообщает издание alanyamedya. Греция начала выдавать визы турецким туристам на одну неделю при въезде на некоторые острова, что привело к десятикратному увеличению числа турецких туристов. Греческие власти отмечают, что турецкие туристы тратят больше денег, чем европейские.

Также популярными направлениями для турецких туристов стали Египет и ОАЭ. Высокая инфляция в Турции, рост цен на продукты питания и топливо влияют на стоимость проживания и отдыха в стране. Местные предприятия вынуждены повышать цены, что делает отдых на турецких курортах недоступным для многих местных жителей.

Например, отдых в 5-звездочном отеле в Измире на 8 ночей стоит 72 тысячи турецких лир, в Греции — от 50 тысяч, а в Дубае — 37 тысяч турецких лир. Эксперты предупреждают, что пока турецкие туристы выбирают отдых за границей, валютные средства уходят из страны.