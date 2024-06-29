Более 2 тысяч пляжей в России прошли проверку Роспотребнадзора и открыты для купания

Роспотребнадзор утвердил безопасность более 2 тысяч пляжей для купания

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более 2 тысяч пляжей были проверены Роспотребнадзором на соответствие санитарным нормам водных объектов, и на них разрешено купание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

"Территориальными органами Роспотребнадзора было выдано свыше 2 тысяч санитарно-эпидемиологических заключений, подтверждающих соответствие водных объектов санитарным нормам для рекреации, включая официальное разрешение на купание в морских и пресноводных водоемах", — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 400 из этих пляжей расположены в Республике Крым, а 450 — в Краснодарском крае. Среди них — общественные пляжи, пляжи санаториев, оздоровительных учреждений, детских лагерей, баз отдыха и туристических стоянок на морских и пресноводных водоемах.

"В 3,3 тысячах контрольных точек было проведено 64,3 тысячи исследований воды по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, а также более 8,5 тысяч исследований песка и гравия по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям", — заключили в ведомстве.