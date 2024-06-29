"Не так уж и идеальна": что скрывается за фасадом американских мегаполисов

Российский тревел-блогер в шоке от реальности Америки

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский блогер, посетивший США, поделился впечатлениями о том, что эта страна не столь идеальна, как её часто представляют.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

В своём личном блоге "#делайчехочешь" на платформе "Дзен" он отметил, что по улицам крупных американских городов часто ходят бездомные и наркоманы. Он подчеркнул, что эти люди не просто случайные жертвы тяжёлых обстоятельств, а настоящая армия бездомных. По его словам, прогулки по таким местам становятся ужасающими, и это повседневная реальность для многих американцев.

Также блогер отметил, что за пределами центра городов можно увидеть заброшенные дома, разрушенную инфраструктуру и много мусора. Он выразил недоумение по поводу того, что многие здания выглядят запущенно и убито, ремонты в них не делаются десятилетиями, а техника напоминает антикварные экспонаты.

Вместе с тем блогер отметил, что Америка предлагает много возможностей и красивых мест, однако её жители ежедневно сталкиваются с серьёзными проблемами.