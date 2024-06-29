"Строго без нижнего белья": россиянин рассказал, как ходить на свидания в Таджикистане

Россиянин рассказал, как вести себя на свиданиях в Таджикистане

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник, который посетил Таджикистан, поделился опытом о том, как местные жители ухаживают за девушками. Он опубликовал свой рассказ на платформе "Дзен" в личном блоге TrueStory Travel.

Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse, PDM

По его словам, мужчины в этой стране строго придерживаются определенных норм и не дарят девушкам алкоголь или нижнее белье, так как это считается неуместным.

Он также отметил, что в Таджикистане свидания часто проходят в компании: девушка может прийти не одна, а с сестрами или подругами, чтобы чувствовать себя более комфортно. По мнению блогера, проявление чувств в общественных местах не распространено.

Описывая типичные свидания в этой стране, он упомянул, что пары могут гулять, посещать аттракционы, ужинать в кафе или просто сидеть на лавочке. Они могут разговаривать, но физические контакты, такие как держание за руки, обычно не приветствуются до свадьбы.