Российский путешественник, который посетил Таджикистан, поделился опытом о том, как местные жители ухаживают за девушками. Он опубликовал свой рассказ на платформе "Дзен" в личном блоге TrueStory Travel.
По его словам, мужчины в этой стране строго придерживаются определенных норм и не дарят девушкам алкоголь или нижнее белье, так как это считается неуместным.
Он также отметил, что в Таджикистане свидания часто проходят в компании: девушка может прийти не одна, а с сестрами или подругами, чтобы чувствовать себя более комфортно. По мнению блогера, проявление чувств в общественных местах не распространено.
Описывая типичные свидания в этой стране, он упомянул, что пары могут гулять, посещать аттракционы, ужинать в кафе или просто сидеть на лавочке. Они могут разговаривать, но физические контакты, такие как держание за руки, обычно не приветствуются до свадьбы.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.