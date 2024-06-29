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Механика Boeing уволили за жалобу на качество сборки носовой части самолетов

Boeing столкнулся с критикой из-за качества сборки самолетов

1:02
Туризм

Механик, работающий у субподрядчика Boeing, пожаловался на низкое качество сборки носовой части самолетов и был уволен, сообщает CNN.

Boeing столкнулся с критикой из-за качества сборки самолетов
Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi, CC BY-SA 3.0

По его словам, проблемы касаются самолетов Boeing 787 Dreamliner. Он утверждал, что части лайнеров были собраны небезопасно, что может привести к "катастрофическим последствиям". Механик рассказал, что видел неправильно просверленные отверстия в носовых герметичных перегородках трех самолетов модели 787. Через несколько месяцев после подачи жалобы его уволили.

В январе у самолета Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвалась часть фюзеляжа и дверь аварийного выхода. Это вызвало масштабные проверки самолетов производителя, в ходе которых были обнаружены незатянутые болты. В результате экспертиз производство лайнеров значительно сократилось.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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