"Я падать": француженка отправила сообщение владельцу отеля и исчезла

Туристка из Франции отправила владельцу отеля, в котором она остановилась, тревожное сообщение перед исчезновением на греческом острове Сикинос. Этой историей поделилось издание The Independent.
Владелец гостевого дома на популярном курорте по имени Илиас Гаванас рассказал, что рано утром он увидел на своем телефоне пропущенный звонок от 73-летней постоялицы. Она также отправила ему селфи и сообщение на английском языке со словами: "Я падать". Илиас ответил на французском и английском, спросив, где она находится, и посоветовал ей позвонить по европейскому номеру службы экстренной помощи 112, а также уведомил полицию и муниципальные власти.
По информации источника, француженку пока не нашли. Кроме нее, еще двое туристов в Греции пропали без вести на фоне аномально жаркой погоды — в начале июня температура по всей стране поднялась выше 40 градусов Цельсия.
"Мы предупреждаем туристов не выходить на улицу в жару, всегда просим сообщать нам, где они находятся, и не бродить в одиночестве", — подчеркнул владелец отеля.
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