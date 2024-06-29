"Я падать": француженка отправила сообщение владельцу отеля и исчезла

Французская туристка исчезла на Сикиносе после отправки сообщения

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка из Франции отправила владельцу отеля, в котором она остановилась, тревожное сообщение перед исчезновением на греческом острове Сикинос. Этой историей поделилось издание The Independent.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Владелец гостевого дома на популярном курорте по имени Илиас Гаванас рассказал, что рано утром он увидел на своем телефоне пропущенный звонок от 73-летней постоялицы. Она также отправила ему селфи и сообщение на английском языке со словами: "Я падать". Илиас ответил на французском и английском, спросив, где она находится, и посоветовал ей позвонить по европейскому номеру службы экстренной помощи 112, а также уведомил полицию и муниципальные власти.

По информации источника, француженку пока не нашли. Кроме нее, еще двое туристов в Греции пропали без вести на фоне аномально жаркой погоды — в начале июня температура по всей стране поднялась выше 40 градусов Цельсия.

"Мы предупреждаем туристов не выходить на улицу в жару, всегда просим сообщать нам, где они находятся, и не бродить в одиночестве", — подчеркнул владелец отеля.