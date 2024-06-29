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Стюардесса раскрыла, как избежать частых походов в туалет на борту самолета

Стюардесса раскрыла способ реже посещать туалет во время полетов

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Туризм

Стюардесса порекомендовала путешественникам пить щелочную воду, чтобы уменьшить частоту позывов к мочеиспусканию. Этот совет она поделилась в соцсетях, что привлекло внимание издания New York Post.

Стюардесса раскрыла способ реже посещать туалет во время полетов
Фото: PxHere is licensed under CC0

По словам автора публикации, щелочная вода лучше усваивается организмом, благодаря чему человек дольше не испытывает желание пойти в туалет. Например, во время четырехчасового перелета она ни разу не почувствовала необходимость посетить уборную.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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