Стюардесса раскрыла, как избежать частых походов в туалет на борту самолета

Стюардесса порекомендовала путешественникам пить щелочную воду, чтобы уменьшить частоту позывов к мочеиспусканию. Этот совет она поделилась в соцсетях, что привлекло внимание издания New York Post.
По словам автора публикации, щелочная вода лучше усваивается организмом, благодаря чему человек дольше не испытывает желание пойти в туалет. Например, во время четырехчасового перелета она ни разу не почувствовала необходимость посетить уборную.
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