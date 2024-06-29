Турист в Калининградской области попал в реанимацию после купания в море

Турист в Зеленоградске попал в реанимацию после купания в море

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Зеленоградске (Калининградская область) турист попал в реанимацию после купания в море, сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

Инцидент произошел вечером в четверг, 27 июня. По словам очевидцев, 63-летний мужчина, выпив на пляже, решил поплавать. Внезапно он начал тонуть.

Другие туристы не сразу заметили, что мужчина плавает лицом вниз.

"Его вытащили на берег и вызвали медиков, — говорится в сообщении. — Врачи чудом смогли его реанимировать".

В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

По данным источника, в последние дни пляжи в этом популярном курортном городе переполнены. Отдыхающие жалуются, что даже полотенце негде постелить, люди ходят практически по головам.