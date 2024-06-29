В Зеленоградске (Калининградская область) турист попал в реанимацию после купания в море, сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел вечером в четверг, 27 июня. По словам очевидцев, 63-летний мужчина, выпив на пляже, решил поплавать. Внезапно он начал тонуть.
Другие туристы не сразу заметили, что мужчина плавает лицом вниз.
"Его вытащили на берег и вызвали медиков, — говорится в сообщении. — Врачи чудом смогли его реанимировать".
В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
По данным источника, в последние дни пляжи в этом популярном курортном городе переполнены. Отдыхающие жалуются, что даже полотенце негде постелить, люди ходят практически по головам.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.