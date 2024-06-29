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Китайцы оккупировали центральные улицы Владивостока

Китайцы заполонили центральные улицы Владивостока

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Туризм

Китайские туристы заполнили центральные улицы Владивостока, сообщает Primpress.

Китайцы заполонили центральные улицы Владивостока
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande, CC BY-SA 3.0

Отмечается, что большие группы путешественников из Китая гуляют по центру города, осматривая достопримечательности и посещая магазины.

Согласно данным издания, автобусы часто высаживают туристов на остановке "Площадь Борцов Революции".

"Затем гиды ведут их в ближайший торговый центр, где их внимание привлекают товары для дома, косметика, бутики с сумками, верхняя одежда и обувь", — говорится в сообщении.

Некоторые туристы предпочитают не идти за покупками, а сразу направляются к полуротонде возле набережной Спортивной гавани, чтобы сделать красивые фотографии для социальных сетей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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