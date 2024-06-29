Китайские туристы заполнили центральные улицы Владивостока, сообщает Primpress.
Отмечается, что большие группы путешественников из Китая гуляют по центру города, осматривая достопримечательности и посещая магазины.
Согласно данным издания, автобусы часто высаживают туристов на остановке "Площадь Борцов Революции".
"Затем гиды ведут их в ближайший торговый центр, где их внимание привлекают товары для дома, косметика, бутики с сумками, верхняя одежда и обувь", — говорится в сообщении.
Некоторые туристы предпочитают не идти за покупками, а сразу направляются к полуротонде возле набережной Спортивной гавани, чтобы сделать красивые фотографии для социальных сетей.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.