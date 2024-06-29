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Пьяная россиянка заснула в море и провела там всю ночь

Пьяная россиянка выжила после ночи в море

1:26
Туризм

В Сочи россиянка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, заснула в море и провела там всю ночь, выжив после этого. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

Пьяная россиянка выжила после ночи в море
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, PDM

Сотрудник одного из центральных пляжей курортного города обратился к спасателям в четверг вечером, 27 июня, сообщив, что 50-летняя женщина зашла в море в одежде, но не вернулась на берег.

Для поиска женщины вышли две группы спасателей: одна на катере проверяла морскую акваторию в радиусе до 800 метров от берега, другая осматривала береговую линию и пространства между буйками.

На следующее утро, 28 июня, отдыхающие обнаружили женщину без признаков жизни, лежащую на спине на плавучем ограждении в районе пляжа "Маяк", примерно в 50 метрах от берега.

"Спасатели подошли на катере, чтобы поднять её на борт, но женщина реагировала их движениями", — сообщили спасатели. "МЧС пришлось разбудить женщину и эвакуировать её на берег, где она была передана полиции".

Россиянка не смогла объяснить свои действия, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Это была 50-летняя жительница Краснодарского края, которой удалось спастись благодаря оперативным действиям спасателей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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