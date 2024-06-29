"Повторение — мать учения": миллиардерам предложили новое погружение в батискафе

Основатель OceanGate возвращается к погружениям в батискафе

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из основателей OceanGate, компании, специализирующейся на подводных погружениях на батискафах, планирует экспедицию в одну из самых глубоких дыр на Земле. Об этом сообщает издание Independent.

Фото: commons.wikimedia.org by Isabeljohnson25, CC BY-SA 4.0

Им является 58-летний Гильермо Сонлейни, сооснователь OceanGate вместе с миллиардером Стоктоном Рашем, погибшим во время экспедиции к обломкам "Титаника" годом ранее. Сонлейни покинул OceanGate десять лет назад, чтобы основать свою компанию Blue Marble Exploration.

Теперь Blue Marble Exploration объявила о планах погружения в Голубую дыру Дина на Багамах — подводную карстовую воронку, глубиной 202 метра, известную местным жителям как "врата ада".

В рекламе компании заявлено: "Каждый год по разным причинам в Дыре Дина тонут люди. Мы уверены, что обнаружим человеческие останки и собираемся поступить с уважением к семьям погибших".

На данный момент неизвестно, какой батискаф будет использован для погружения, но компания обещает наличие профессиональных сотрудников на борту. Также не объявлена стоимость экспедиции.

Напомним, в июне 2023 года батискаф компании OceanGate с пятью туристами, среди которых были богатейшие люди, исчез с радаров и был найден спустя несколько дней на дне океана, рядом с обломками судна. Все находившиеся на борту туристы погибли.

Ранее сообщалось о планах снять фильм в США, основанный на трагедии с батискафом.