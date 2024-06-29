Россиянин поймал насекомых в Турции и заплатил штраф в миллион рублей

Охота россиянина на насекомых в Турции закончилась штрафом

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудники лесной охраны Турции обнаружили россиянина, который собирал насекомых на плато Гедельме рядом с Кемером. Вооруженный сачком, он охотился на редких муравьиных львов, напоминающих стрекоз, но с большими крыльями. Ему удалось поймать три живые особи, которые он поместил в стеклянную банку.

Фото: Own work by Tavo Romann, CC BY 4.0

По данным местных СМИ, нарушителем оказался преподаватель Московского государственного университета леса и сотрудник Московского Дарвиновского музея. На руке мужчины был браслет, обычно используемый в турецких отелях, что может свидетельствовать о его пребывании в одном из отелей Кемера.

Сотрудники национального парка Гюллюк изъяли у ученого сачок, а пойманных насекомых выпустили на свободу. Против москвича составлен протокол о нарушении Закона об охране окружающей среды и наложен административный штраф в размере 378 141 турецкой лиры, что эквивалентно 990 000 рублей.

Представители нацпарка подчеркнули, что иностранцам запрещено вывозить из Турции любые виды растений и животных без разрешения. Для проведения научных исследований тканей насекомых также необходимы специальные документы. Сотрудники лесной охраны попросили местных жителей сообщать о подозрительных лицах, охотящихся за насекомыми.