Как избежать инфекций при купании в озерах и прудах: советы экспертов

Как защитить себя от инфекций в озерах и прудах

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Купание в стоячих водоемах увеличивает риск заражения опасными инфекциями, так как теплая вода в озерах и прудах создает идеальные условия для размножения вредоносных бактерий.

Фото: Mehgan Heaney-Grier is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

По словам Александры Филевой, эксперта лаборатории "Гемотест", спектр инфекций, которые можно подхватить в водоемах, довольно широк. В первую очередь это кишечные инфекции, такие как ротавирус, норовирус, энтеровирус, а также дизентерия и колиэнтерит. Эти заболевания сопровождаются болями в животе, тошнотой, рвотой и общей слабостью.

При появлении подобных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу. Особенно важно быстрое медицинское вмешательство, если пострадал ребенок. Дети тяжелее переносят кишечные инфекции, и у них быстрее наступает обезвоживание, что может привести к серьезным осложнениям.

Кроме того, в стоячей воде можно заразиться вирусом гепатита А (желтухой). Через несколько недель после купания могут возникнуть симптомы, схожие с кишечными инфекциями, включая повышение температуры до 39-39,5 °C. В дальнейшем у больных часто темнеет моча, а белки глаз и кожа становятся желтоватыми.

Патогенные микроорганизмы в водоемах также могут вызывать воспаление глаз (конъюнктивит) и ушей (отит). Токсичные вещества и бытовые отходы, часто сбрасываемые в водоемы и на их берега, могут вызывать аллергические реакции, дерматиты и отравления.

Аллергия может развиться и после попадания на слизистые оболочки носоглотки и глаз ядовитых веществ, выделяемых сине-зелеными водорослями.

Специалисты рекомендуют перед началом купального сезона узнать, в каких водоемах безопасно купаться. Эту информацию предоставляют МЧС и Роспотребнадзор после проверок водных объектов.

Во время купания старайтесь не допускать попадания воды в рот, а после плавания тщательно умойтесь теплой водой и ополосните тело, чтобы уменьшить риск заражения.