Как избежать инфекций при купании в озерах и прудах: советы экспертов

Купание в стоячих водоемах увеличивает риск заражения опасными инфекциями, так как теплая вода в озерах и прудах создает идеальные условия для размножения вредоносных бактерий.
По словам Александры Филевой, эксперта лаборатории "Гемотест", спектр инфекций, которые можно подхватить в водоемах, довольно широк. В первую очередь это кишечные инфекции, такие как ротавирус, норовирус, энтеровирус, а также дизентерия и колиэнтерит. Эти заболевания сопровождаются болями в животе, тошнотой, рвотой и общей слабостью.
При появлении подобных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу. Особенно важно быстрое медицинское вмешательство, если пострадал ребенок. Дети тяжелее переносят кишечные инфекции, и у них быстрее наступает обезвоживание, что может привести к серьезным осложнениям.
Кроме того, в стоячей воде можно заразиться вирусом гепатита А (желтухой). Через несколько недель после купания могут возникнуть симптомы, схожие с кишечными инфекциями, включая повышение температуры до 39-39,5 °C. В дальнейшем у больных часто темнеет моча, а белки глаз и кожа становятся желтоватыми.
Патогенные микроорганизмы в водоемах также могут вызывать воспаление глаз (конъюнктивит) и ушей (отит). Токсичные вещества и бытовые отходы, часто сбрасываемые в водоемы и на их берега, могут вызывать аллергические реакции, дерматиты и отравления.
Аллергия может развиться и после попадания на слизистые оболочки носоглотки и глаз ядовитых веществ, выделяемых сине-зелеными водорослями.
Специалисты рекомендуют перед началом купального сезона узнать, в каких водоемах безопасно купаться. Эту информацию предоставляют МЧС и Роспотребнадзор после проверок водных объектов.
Во время купания старайтесь не допускать попадания воды в рот, а после плавания тщательно умойтесь теплой водой и ополосните тело, чтобы уменьшить риск заражения.
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