Правила поведения на пляжах: что нужно знать об отдыхе летом 2024 года

Как избежать штрафов на пляжах в России этим летом

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ближайшие выходные и большую часть июля многие регионы будут испытывать жаркую и солнечную погоду. Люди будут искать спасения от жары на пляжах, часто забывая о базовых правилах поведения у воды. Некоторые возьмут с собой домашних животных, что может привести к штрафам или конфликтам с другими отдыхающими. О правилах, которые следует помнить на отдыхе, рассказали специалисты из Роскачества и Роспотребнадзора в интервью "Парламентской газете".

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Согласно правилам пользования пляжами в России, утвержденным приказом МЧС от 30 сентября 2020 года, посетителям пляжей запрещается:

мусорить

использовать пляжное оборудование и спасательные средства не по назначению

купаться, если на берегу подняты красный или черный флаги, сигнализирующие о неспокойной воде

заплывать за буйки, срывать или притапливать их

прыгать в воду с неприспособленных для этого сооружений

плавать на досках, бревнах или лежаках

устраивать игры на воде

подавать ложные сигналы тревоги

оставлять детей без присмотра, независимо от их навыков плавания

Также запрещено посещать пляж с животными, за исключением собак-поводырей.

"Этот запрет введен для соблюдения санитарных норм и обеспечения безопасности окружающих. Животное может проявить агрессию или вызвать аллергию у отдыхающих", — пояснила эксперт Роскачества Марина Боровкова.

Однако, если пляж дикий или не предназначен для купания людей, приведение собаки допускается. Владельцам животных рекомендуется искать такие места, чтобы не оставлять питомцев дома.

В Москве за купание с собакой можно получить штраф до двух тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — от пятисот до тысячи рублей.

Роспотребнадзор также дал полезные советы для отдыхающих:

не входить и не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце

брать на пляж головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик

не пить воду из водоема и не мыть в ней овощи или посуду