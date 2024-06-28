Правила поведения на пляжах: что нужно знать об отдыхе летом 2024 года

В ближайшие выходные и большую часть июля многие регионы будут испытывать жаркую и солнечную погоду. Люди будут искать спасения от жары на пляжах, часто забывая о базовых правилах поведения у воды. Некоторые возьмут с собой домашних животных, что может привести к штрафам или конфликтам с другими отдыхающими. О правилах, которые следует помнить на отдыхе, рассказали специалисты из Роскачества и Роспотребнадзора в интервью "Парламентской газете".
Согласно правилам пользования пляжами в России, утвержденным приказом МЧС от 30 сентября 2020 года, посетителям пляжей запрещается:
Также запрещено посещать пляж с животными, за исключением собак-поводырей.
"Этот запрет введен для соблюдения санитарных норм и обеспечения безопасности окружающих. Животное может проявить агрессию или вызвать аллергию у отдыхающих", — пояснила эксперт Роскачества Марина Боровкова.
Однако, если пляж дикий или не предназначен для купания людей, приведение собаки допускается. Владельцам животных рекомендуется искать такие места, чтобы не оставлять питомцев дома.
В Москве за купание с собакой можно получить штраф до двух тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — от пятисот до тысячи рублей.
Роспотребнадзор также дал полезные советы для отдыхающих:
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.