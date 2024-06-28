Правила поведения на пляжах: что нужно знать об отдыхе летом 2024 года

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Как избежать штрафов на пляжах в России этим летом

2:13
Туризм

В ближайшие выходные и большую часть июля многие регионы будут испытывать жаркую и солнечную погоду. Люди будут искать спасения от жары на пляжах, часто забывая о базовых правилах поведения у воды. Некоторые возьмут с собой домашних животных, что может привести к штрафам или конфликтам с другими отдыхающими. О правилах, которые следует помнить на отдыхе, рассказали специалисты из Роскачества и Роспотребнадзора в интервью "Парламентской газете".

Как избежать штрафов на пляжах в России этим летом
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Согласно правилам пользования пляжами в России, утвержденным приказом МЧС от 30 сентября 2020 года, посетителям пляжей запрещается:

  • мусорить

  • использовать пляжное оборудование и спасательные средства не по назначению

  • купаться, если на берегу подняты красный или черный флаги, сигнализирующие о неспокойной воде

  • заплывать за буйки, срывать или притапливать их

  • прыгать в воду с неприспособленных для этого сооружений

  • плавать на досках, бревнах или лежаках

  • устраивать игры на воде

  • подавать ложные сигналы тревоги

  • оставлять детей без присмотра, независимо от их навыков плавания

Также запрещено посещать пляж с животными, за исключением собак-поводырей.

"Этот запрет введен для соблюдения санитарных норм и обеспечения безопасности окружающих. Животное может проявить агрессию или вызвать аллергию у отдыхающих", — пояснила эксперт Роскачества Марина Боровкова.

Однако, если пляж дикий или не предназначен для купания людей, приведение собаки допускается. Владельцам животных рекомендуется искать такие места, чтобы не оставлять питомцев дома.

В Москве за купание с собакой можно получить штраф до двух тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — от пятисот до тысячи рублей.

Роспотребнадзор также дал полезные советы для отдыхающих:

  • не входить и не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце

  • брать на пляж головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик

  • не пить воду из водоема и не мыть в ней овощи или посуду
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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