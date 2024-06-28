Спрос среди россиян на поездки в Шанхай, Батуми и Архангельск вырос в разы

Спрос россиян на отели Шанхая за год вырос в три раза

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

OneTwoTrip сообщает, что определены города, спрос на которые у самостоятельных туристов за год вырос наиболее значительно.

Фото: freepik.com by ASphotofamily, PDM

Эксперты компании проанализировали данные о бронированиях гостиниц за июнь и сравнили их с показателями за первый месяц лета прошлого года.

Наибольший рост интереса был зафиксирован к Шанхаю, где спрос увеличился в три раза. В два раза больше туристов стало бронировать отели в Батуми, а в Тбилиси — в полтора раза.

Существенно увеличилось количество бронирований и в российских городах. Так, в Архангельске число заказов гостиниц в июне этого года возросло на 68 процентов по сравнению с прошлым годом.

В Ставрополе, Баку и на итальянском курорте Римини количество бронирований увеличилось в полтора раза.