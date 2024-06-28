Где нельзя загорать топлес: страны с самыми строгими правилами на пляжах

Запрет на топлес: страны, где туристам запрещено загорать обнаженными

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Среди стран, где запрещено загорать топлес, значатся Тунис, Египет и Марокко. Эти и другие государства, где не приветствуется обнаженность на пляжах, упомянуты британским таблоидом Daily Star.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, CC BY 2.0

По данным издания, в эмирате Дубай (ОАЭ) женщинам не только запрещено загорать топлес или полностью обнаженными, но и носить бикини вне пляжа — за это может грозить тюремное заключение на срок до шести месяцев.

Еще одной страной из списка является Тринидад и Тобаго. В этом островном государстве купание и солнечные ванны топлес запрещены законом. На Мальте за публичную наготу туристы могут получить штраф до 700 евро.

Ранее российская блогерша, живущая с семьей в Турции, посетила пляж курорта Олюдениз и выразила возмущение по поводу европейки, загоравшей топлес. Она отметила, что иностранка "демонстративно ходила по береговой линии и "светила" своими достоинствами во все стороны".