Среди стран, где запрещено загорать топлес, значатся Тунис, Египет и Марокко. Эти и другие государства, где не приветствуется обнаженность на пляжах, упомянуты британским таблоидом Daily Star.
По данным издания, в эмирате Дубай (ОАЭ) женщинам не только запрещено загорать топлес или полностью обнаженными, но и носить бикини вне пляжа — за это может грозить тюремное заключение на срок до шести месяцев.
Еще одной страной из списка является Тринидад и Тобаго. В этом островном государстве купание и солнечные ванны топлес запрещены законом. На Мальте за публичную наготу туристы могут получить штраф до 700 евро.
Ранее российская блогерша, живущая с семьей в Турции, посетила пляж курорта Олюдениз и выразила возмущение по поводу европейки, загоравшей топлес. Она отметила, что иностранка "демонстративно ходила по береговой линии и "светила" своими достоинствами во все стороны".
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.