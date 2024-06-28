Врач объяснила, как полеты влияют на людей с дефицитом железа и анемией

Врач объяснила, почему людям с анемией плохо на борту самолета

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Люди с анемией, скрытым дефицитом железа и низким уровнем гемоглобина чаще всего испытывают ухудшение самочувствия на борту самолета. Об этом рассказала врач-терапевт Екатерина Ладыгина, специалист премиум-класса фитнес-клуба XFIT.

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"Снижение атмосферного давления приводит к уменьшению парциального давления кислорода и гипоксии, что вызывает головокружение, тошноту и слабость", — объяснила Ладыгина. "Людям, испытывающим гипоксию в обычной жизни, чаще требуется медицинская помощь во время полета".

Она отметила, что многие не задумываются о том, что перелеты могут негативно сказаться на здоровье, особенно если они частые и человек уже имеет хронические заболевания или ослабленный организм.

Ранее Ладыгина рекомендовала россиянам, путешествующим самолетами, воздерживаться от употребления алкоголя во время полета, так как это может дополнительно снизить давление и привести к потере сознания.