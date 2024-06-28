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Почему россиянам не стоит пить алкоголь во время полета: советы экспертов

Эксперт призвала россиян отказаться от алкоголя и кофе во время полетов

1:30
Туризм

Россиян, путешествующих самолетами, призвали отказаться от употребления алкоголя во время полета. Об этом сообщила врач-терапевт и специалист фитнес-клуба премиум-класса XFIT Екатерина Ладыгина.

Эксперт призвала россиян отказаться от алкоголя и кофе во время полетов
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

"Никогда не пейте алкоголь до и во время полета, — подчеркнула Ладыгина. — Это может привести к резкому снижению давления и потере сознания".

По ее словам, именно поэтому многие авиакомпании прекратили продажу спиртных напитков на борту и запретили нахождение на рейсах пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.

"Если пассажиру станет плохо в воздухе и ему не смогут оказать необходимую медицинскую помощь, последствия могут быть трагическими", — добавила врач.

Кроме того, Ладыгина рекомендовала отказаться от кофе, сладких и газированных напитков, которые способствуют обезвоживанию, и заменить их простой водой.

"Если вы все-таки выпили чашку кофе, обязательно выпейте как минимум два стакана воды, — подчеркнула она. — Помните, что отеки могут свидетельствовать о дефиците воды в организме".

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева отметила, что процесс протрезвления может занимать от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от индивидуальных особенностей. В это время организм страдает от обезвоживания, изменения кислотно-щелочного баланса крови и дефицита витаминов и микроэлементов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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