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Полуголая модель вызвала гнев, снявшись полуголой у статуи Будды в Таиланде

Полуголая модель вызвала возмущение, позируя у статуи Будды на Пхукете

1:10
Туризм

Модель и фитнес-тренер позировала полуголой в священном месте на острове Пхукет, Таиланд, что вызвало возмущение местных жителей. Фотографию она опубликовала в соцсетях, что привлекло внимание издания Daily Mail.

Полуголая модель вызвала возмущение, позируя у статуи Будды на Пхукете
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

28-летняя Вера Зингер разместила в своем аккаунте снимок на фоне большой статуи Будды. На ней был облегающий короткий топ и короткие шорты. Подписчики в комментариях раскритиковали ее, отметив, что в таком месте необходимо прикрывать плечи, грудь и ноги.

"Я тайка и считаю, что это очень неуважительно — надевать такое при посещении статуи Будды", "Если путешествуете за границу, нужно изучать местную культуру", "При посещении этого храма просят надеть саронг. Думаю, она сняла его ради фото", "Видно, что все люди на фоне прикрыты. Какое неуважение", — писали пользователи.

Ранее бортпроводница иностранной авиакомпании сделала фото в униформе внутри турбины самолета, что вызвало бурю эмоций у пользователей сети. На снимке она позирует в голубом пиджаке и мини-юбке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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