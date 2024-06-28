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Водятся ли акулы в морях Турции: какие виды живут у берегов и как предотвратить встречу

Акулы у турецких пляжей: как минимизировать риск встречи

2:14
Туризм

В мире существует множество мест, где вероятность встретить акулу довольно высока, например, в Красном море, на побережье Австралии, Гоа и Мальдив. Турция не входит в список таких стран, однако в четырех морях, окружающих ее берега, тоже можно встретить этих хищников, хотя атаки на людей случаются редко. За последние 120 лет у турецких берегов было зафиксировано 32 нападения акул.

Акулы у турецких пляжей: как минимизировать риск встречи
Фото: Библиотека фотографий NOAA by Доктор Дуэйн Медоуз, PDM

В Средиземном море, несмотря на меньшее количество рыбы по сравнению с Красным морем, обитает около 40 видов акул. Песчаные акулы особенно распространены, но они представляют меньший угрозу из-за того, что держатся дальше от берега и их челюсти не предназначены для смертельных атак. Тем не менее, тигровая, бычья и большая белая акулы представляют реальную опасность: они кровожадны, быстры и способны мгновенно атаковать добычу. Но благодаря их предпочтению охотиться у рифов и на большой глубине, встречи с ними у турецких пляжей случаются редко.

В Эгейском море обитает более 30 видов акул, но большинство из них не представляют опасности для людей, избегая шумных пляжей и встреч с отдыхающими. Самой опасной считается акула-молот, но ее встречи с людьми в регионе весьма редки.

Черное море населяют всего лишь два вида акул — катран и кошачья акула. Они маленькие и не представляют угрозы для людей, встречаются главным образом на значительной глубине, что делает их незаметными для пляжных отдыхающих.

В Мраморном море практически нет акул, и лишь время от времени в эти воды могут забредать отдельные особи, гонимые за добычей.

В целом, пляжи Турции считаются безопасными с точки зрения риска нападения акул. Вокруг пляжей устанавливают сети и отпугивающие устройства, чтобы минимизировать риск встречи с этими хищниками. Несмотря на это, случаи нападений в основном затрагивают рыбаков, дайверов и купающихся, погружающихся на значительную глубину.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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