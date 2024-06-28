Кому нужна Анталия, когда есть Анапа: почему российский юг выигрывает

Анапа vs Анталия: почему российский юг выигрывает

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Напрасно вы смеетесь! Российский юг действительно пользуется популярностью — если еще можно найти места на рейсы в Анталию в середине июня на конец месяца и выбрать отель, то получить билет на поезд до Анапы на июнь уже напоминает квест, где нужно соревноваться за место.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, CC BY 2.0

Анапа — черноморский курорт № 1 по приему отдыхающих: каждое лето количество туристов здесь растет минимум на 10%, в то время как другие российские курорты, такие как Сочи, Геленджик и Туапсе, увеличиваются на 2-4%. Кроме того, Анапа давно заслужила репутацию идеального курорта для отдыха с детьми.

Те, кто выбирают Анапу, наслаждаются цветущим морем и множеством других преимуществ по сравнению с Турцией, если не лучше, то как минимум на том же уровне.

Анапа предлагает большое количество семейных отелей с системой "все включено", схожей с турецкой. Этот формат был популярен здесь еще до пандемии и продолжает привлекать туристов, предоставляя шведский стол, перекусы, спиртные напитки без ограничений, а также развитую инфраструктуру для детей и анимацию. Климат в Анапе средиземноморский, что делает его идеальным местом для отдыха как для людей с астмой, так и для северян. Летом здесь мягкая температура воздуха редко превышает 35 °C, что создает отличные условия для отдыха. Пляжи Анапы обширные с пологим заходом в море и идеальны для детей благодаря мелкому песку. Несмотря на периодические водоросли, администрация города активно следит за чистотой пляжей. Развлекательная инфраструктура включает дельфинарий, аквапарки, океанариумы, парки аттракционов и множество других развлечений как для детей, так и для взрослых. Курорт также известен своими культурными достопримечательностями, такими как археологические комплексы и исторические памятники. Анапа обходится дешевле Турции: отдых на "все включено" на неделю для двоих взрослых и ребенка в июне стоит значительно меньше, чем в турецких курортах.

Вот такие аргументы "за" Анапу!