Как подготовиться к первому путешествию: важные документы для поездок за границу

Как правильно подготовиться к путешествию и избежать проблем на границе

2:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В первую очередь, эксперт советует проверить документы. В России основным документом является паспорт, а для детей необходимо свидетельство о рождении с круглой красной печатью, подтверждающей гражданство. Эта печать обязательна даже для поездок в Абхазию или Грузию, иначе вас могут не допустить на рейс.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

При планировании поездки за границу важно иметь загранпаспорт. Также нужно проверить документы детей. Они могут быть вписаны в загранпаспорт одного из родителей, но некоторые страны требуют отдельный документ для ребёнка.

Если дети едут с одним родителем, требуется нотариально заверенная доверенность от обоих родителей. У сопровождающего взрослого обязательно должен быть российский паспорт.

Чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно во время перелёта, особенно при первом прохождении паспортного контроля, рекомендуется подготовить его заранее. Обстановка в аэропорту может пугать детей, отметила эксперт в беседе с "Тульской службой новостей".

В аэропорт нужно прибывать заблаговременно, особенно если летите впервые. Оптимально приезжать за три часа до вылета, когда начинается регистрация на рейс.

Многие авиакомпании предлагают онлайн-регистрацию, которая начинается за 30 часов до вылета и завершается за 40 минут до него. Если такая услуга доступна, ею стоит воспользоваться. Однако некоторые авиакомпании взимают плату за онлайн-регистрацию, пояснила эксперт.

При регистрации на рейс можно выбрать место в самолёте. При онлайн-регистрации это делается самостоятельно, а в аэропорту вам поможет сотрудник. Вы можете попросить выбрать предпочитаемый ряд.

Также нужно учитывать багаж. Он должен соответствовать габаритам и весу, указанным в правилах авиакомпании. Для сохранности багажа лучше обмотать его плёнкой или использовать специальный чехол, так как грузчики не всегда бережно обращаются с вещами пассажиров, подчеркнула специалист.

В багаже не должно быть запрещённых предметов: взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, намагниченных предметов, оружия и малогабаритных средств личного передвижения на литиевых батареях.

Если вы потеряли багаж или забыли что-то на борту самолёта, обратитесь в представительство авиакомпании в аэропорту или на стойку "Lost and found". Там нужно будет написать заявление, и багаж вернут. Это также касается забытых на борту вещей: курток, сумок, кофт. Однако багаж считается пропавшим, если он задерживается на 21 день. Только после этого срока можно предъявить претензию авиакомпании, заключила турагент.