Как россияне проводят летний отпуск: популярные направления и расходы

43% россиян планируют провести летний отпуск с родственниками

Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) и ЮMoney провели опрос, чтобы выяснить, как пользователи проводят летний отпуск. Аналитики определили популярные туристические направления и выяснили, изменился ли интерес к путешествиям за последние месяцы.

Фото: flickr.com by Evil Erin, CC BY 2.0

Согласно результатам опроса, 43% респондентов планируют провести летний отпуск с родственниками, 13% — с друзьями, 13% — с партнёром, 11% — в одиночестве или с семьями друзей. Оставшиеся предпочитают отдыхать с новыми знакомыми или со своими питомцами.

Спокойный и оздоровительный отдых выбирают 50% участников опроса. 23% предпочитают посещать музеи и экскурсии, а 20% выбирают активный и экстремальный отдых.

В путешествие по России собираются отправиться 50% респондентов: 22% — в Краснодарский край, 7% — в Москву, 6% — в Санкт-Петербург, 4% — на Кавказ, 3% — на Алтай, и по 2% на Дальний Восток и в Карелию. За границу планируют отправиться 16% россиян: 16% выбрали Турцию, 4% — Белоруссию, по 3% — ОАЭ, Абхазию, Европу и Кубу.

Опрос также показал, сколько россияне планируют потратить на отдых. 24% респондентов готовы потратить до 50 тыс. рублей, 15% — до 100 тыс. рублей, 14% — до 150 тыс. рублей, 11% — до 500 тыс. рублей, и 10% — до 70 тыс. рублей.

Из участников опроса 32% не были в отпуске более двух лет, а 31% отдыхали в 2023 году.

Опрос проводился в июне на сайте ЮMoney, в нём приняли участие более 1 тыс. пользователей. Аналитики ОК с марта по 15 июня изучали публикации пользователей, блогеров и групп в социальной сети.