Сон за деньги: "Аэрофлот" позволит пассажирам выкупать места для комфортного сна

Авиакомпания "Аэрофлот" вводит услугу, позволяющую бронировать блок мест для сна на своих рейсах. Стоимость данной услуги начинается от 6,8 тыс. рублей.
Теперь на ряде международных и внутренних рейсов "Аэрофлота", выполняемых на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777, доступен сервис Sleep+. Этот сервис позволяет забронировать блок из трех кресел у окна или четыре кресла в центральном ряду в экономическом классе для комфортного сна, говорится в сообщении компании.
Пассажиры, выбравшие эту услугу, получат спальный набор из бизнес-класса, включающий матрас, простыню, подушку, плед и дорожный набор.
Услуга доступна на некоторых международных направлениях, а также на рейсах на Дальний Восток.
"Услуга Sleep+ доступна при достаточном количестве свободных мест на этапе регистрации в аэропорту вылета. Стоимость начинается от 6,8 тыс. рублей", — уточняется в сообщении.
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