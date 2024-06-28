Древний корабль викингов обнаружен в Норвегии: новая глава в истории викингского наследия

Археологи нашли древний корабль викингов в юго-восточной Норвегии

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В юго-восточной Норвегии был найден древний корабль викингов, который долгое время оставался загадкой. Раскопки, начавшиеся в 2018 году, привели к удивительным открытиям, включая 70 заклепок, указывающих на размеры корабля. Археологи считают, что корабль был разобран, но некоторые находки, такие как элементы упряжи, свидетельствуют о том, что он мог быть похоронен вместе с ним.

Фото: Openverse by hans s, CC BY-ND 2.0

Вблизи места раскопок, вероятно служившего центром викингского поселения, были обнаружены курганы разных размеров. Эти находки являются значимыми для археологов и историков, так как помогают глубже понять историю и культуру викингов. Завершение раскопок и последующее изучение артефактов могут привести к новому осознанию этой эпохи и её многовекового наследия.