Почему пассажиры все чаще избегают выбора Boeing: основные причины

Boeing теряет доверие значительной части пассажиров

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты отмечают, что значительная часть пассажиров по всему миру избегает выбора рейсов Boeing из-за опасений по поводу безопасности. По статистике, примерно половина авиапутешественников предпочитает избегать приобретения билетов на самолеты этого производителя. Основной причиной такого нежелания стали серьезные проблемы, такие как инцидент с вылетом дверной заглушки на Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines в январе текущего года. Также отмечены другие технические неполадки, включая проблемы с лицевыми дверями и случаи возгорания двигателей в воздухе у многих моделей Boeing.

Фото: wikimedia.org by Acefitt, CC BY-SA 4.0

Недавние катастрофы, такие как крушение рейса 610 авиакомпании Lion Air в Индонезии в 2018 году и рейса 302 Ethiopian Airlines в 2019 году, стали причиной гибели 346 человек. Эти события также значительно подорвали доверие к безопасности самолетов Boeing.

Спад популярности привел к тому, что в мае текущего года Boeing получил заказы всего на четыре новых самолета, и уже второй месяц подряд наблюдается низкая заинтересованность в покупке Boeing 737 MAX, к которой пассажиры относятся с большой осторожностью.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что Boeing обязан разрешить все проблемы, касающиеся безопасности. В феврале этого года администратор ФАА Майкл Уитакер дал компании три месяца на разработку комплексного плана по устранению систематических проблем контроля качества и временно приостановил расширение производства Boeing 737 MAX.