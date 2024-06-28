Топ-6 интересных фактов о Бразилии: страна контрастов и удивительных открытий
Топ-6 интересных фактов о Бразилии
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В мире существует много стран, которые привлекательны для посещения.
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, CC BY 2.0
Многие мечтают о поездке в Бразилию, так как здесь можно ощутить всю прелесть Южной Америки.
Эта страна поражает своей разнообразием:
- Бразилия является самой большой страной на континенте. Около 50% всех жителей предпочитают жить здесь.
- Бразилия является одним из крупнейших поставщиков яблок и кофе в мире.
- Как и во многих других странах Южной Америки, есть районы, где туристам лучше не путешествовать из-за высокого уровня преступности.
- Знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро известен во всем мире и считается самым продолжительным. Туристы со всех уголков земли мечтают увидеть эту роскошь своими глазами.
- Многие эксперты считают, что самый привлекательный пляж находится именно в этой солнечной стране.
- Известная статуя Христа в Рио-де-Жанейро включена в список чудес света и является обязательным местом для посещения любого туриста.
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