Бездыханный россиянин на Эльбрусе: МЧС России выявили тело альпиниста на высоте 4,7 тыс. метров

Спасатели нашли на Эльбрусе тело россиянина

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские спасатели эвакуировали тело альпиниста с Эльбруса, находившегося на высоте 4,7 тысячи метров. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Фото: Собственная работа by Минги Тау 5642, CC BY-SA 4.0

По сообщению, спасатели получили просьбу о помощи от членов группы в четверг, 27 июня. Один из троих альпинистов почувствовал себя плохо.

Экспедиция Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулась на место и обнаружила тело мужчины из Рязанской области, рожденного в 1965 году, на склоне. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Сообщается, что тело передано следователям для установления причин и обстоятельств произошедшего.