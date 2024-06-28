Россиянин попытался выпрыгнуть из самолета из-за галлюцинаций

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Пассажир с галлюцинациями пытался выброситься из самолета

1:30
Туризм

Пассажир российского авиалайнера с иллюзиями дважды пытался выброситься из летящего самолета. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Пассажир с галлюцинациями пытался выброситься из самолета
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Уточняется, что инцидент произошел на борту Airbus A319 во время рейса из Красноярска в Минводы. Несколько часов до приземления беспокойный пассажир по имени Вадим Р. прибежал в переднюю часть судна и начал искать пилота, заявив, что ему необходимо срочно пообщаться с командиром воздушного судна (КВС) и покинуть самолет, после чего попытался открыть дверь.

Члены экипажа смогли остановить его и выяснили, что он видел воображаемые истребители и вертолеты, которые, якобы, преследовали Airbus. Кроме того, мужчина спросил бортпроводников, видят ли они зеленого мальчика, танцующего в салоне, и обвинил их в том, что они скрывают отсутствие одного из двигателей у самолета.

Некоторое время спустя он снова начал беспокоить попутчиков, спрашивая, слышат ли они плач ребенка, и снова пытался открыть дверь самолета. В конечном итоге он вернулся на свое место, но вскоре снова бросился к кабине пилотов. В ответ на попытки его остановить он начал сопротивляться, бья руками и ногами по стенам.

Экипаж принял решение пристегнуть пассажира ремнями и усадить его на задние места эконом-класса. После посадки его передали полиции.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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