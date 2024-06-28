Россияне предпочитают Италию и Шенгенскую зону: результаты нового исследования

Топ-10 популярных стран для российских туристов

Российские туристы чаще всего проявляют интерес к получению визы в страны Шенгенской зоны, сообщают аналитики компании "Яндекс" на основе анализа запросов пользователей.

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Согласно исследованию, опубликованному на портале "Лента.ру", наибольшей популярностью у россиян пользуется Италия. Также востребованы визы в Германию, Францию, Испанию, Болгарию, Финляндию, Грецию, Венгрию, Польшу и Швейцарию.

После стран Шенгенской зоны на втором месте по популярности среди россиян стоит Китай, а на третьем — США. В топ-10 самых частых запросов также входят Япония, Кипр, Республика Корея, Индия, Великобритания, Канада и Шри-Ланка.