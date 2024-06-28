"Сэр": мать с ребенком изгнали с рейса из-за неправильного обращения к стюардессе

Пассажирка с младенцем изгнана за неправильное обращение к стюардессе

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка, у которой был 16-месячный ребенок, была удалена с рейса авиакомпании United Airlines после того, как она ошибочно назвала стюардессу "сэр". Инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско в Остин, США. Женщина объяснила, что это произошло из-за её занятости с ребенком и недостаточного внимания к правильным местоимениям.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Дженна Лонгория, автор поста в Instagram, поделилась своими впечатлениями, выразив недоумение по поводу произошедшего. Она утверждает, что члены экипажа не приняли её извинения и обвинили в ненавистном преступлении, в результате чего её сняли с рейса. Кроме того, ей было запрещено лететь авиакомпанией United Airlines в будущем.

Официальный представитель авиакомпании заявил, что Лонгорию сняли с рейса из-за превышения лимита на ручную кладь, и что ей был забронирован новый билет на следующий рейс.